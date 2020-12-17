Фото: kremlin.ru
Владимир Путин уверен, что в российские выборы в 2021 году будут пытаться вмешаться извне. Об этом президент заявил во время ежегодной пресс-конференции.
При этом глава государства подчеркнул, что страна готовится к этому.
"Конечно, будут пытаться вмешиваться, все время так делают. И не только в наши выборы, по всему миру практически. Это наша глобальная политика – как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Мы это знаем, мы к этому готовимся", – сказал российский лидер.
Путин считает, что страна сможет противостоять проблеме, только если большинство россиян будут понимать, что это вмешательство и что с ним надо бороться.
По его мнению, главное, чтобы россияне были уверены в прозрачности и открытости выборов. Также, по его словам, в преддверии выборов в России очень важен настрой блогеров и СМИ по защите себя и своего суверенитета.
Ранее президент сообщил, что выборы в Госдуму в 2021 году будут отличаться от предыдущих из-за принятия поправок в Конституцию РФ. На вопрос журналиста, не пора ли старым политическим партиям уступить место молодым, глава государства заметил, что это должны решать граждане России.
Президент также отметил, что парламентские партии выступают с разных позиций, но все они настроены патриотически.
Выборы в ГД пройдут в следующем году. Предыдущие выборы депутатов состоялись 18 сентября 2016 года.
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