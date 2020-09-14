Участвовать в выборах в ГД без сбора подписей смогут 16 партий

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 16 партий. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что выборы в ГД запланированы в 2021 году.
"13 партий уже имели право участвовать в парламентских выборах без сбора подписей. И теперь их число возрастает до 16", – поделилась Памфилова.
Глава ЦИК, подводя итоги Единого дня голосования, сообщила, что в региональные парламенты прошли три новые политические силы, которые зарегистрировали в этом году. Ими стали "Новые люди", "Зеленая альтернатива" и "За правду".
По закону в выборах депутатов Государственной думы без сбора подписей могут участвовать партии, которые имеют фракцию в ГД или набрали по итогам прошлых выборов депутатов ГД 3%. Кроме того, к участию допускают политические партии с одной фракцией в региональном заксобрании.
Список партии должен набрать более 5% на выборах в заксобрание одного из 85 субъектов России.
"Как следствие, существенно повышается уровень конкуренции", – обращает внимание Памфилова.
В Единый день голосования, 13 сентября, состоялись более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга). При этом Центральная избирательная комиссия не выявила серьезных нарушений.
Ранее в Госдуме предложили лишать депутатов мандата за нарушение предвыборных обещаний. Данную инициативу озвучил замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов.
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