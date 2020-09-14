В Госдуме предложили лишать депутатов мандата за нарушение предвыборных обещаний

Фото: Москва 24/Роман Балаев
В Госдуме предлагают штрафовать и лишать мандата политиков, которые не выполняют свои обещания после избрания их депутатами. Такую инициативу озвучил замруководителя фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Олег Нилов.
Он заявил, что сам будет предлагать закон о "политическом мошенничестве", но пока сомневается, что он будет принят. Депутат пояснил, что речь в нем пойдет о заявлениях кандидатов по конкретным направлениям в период предвыборной гонки.
"Программные заявления и обещания кандидата или каждой партии можно зафиксировать нотариально. За невыполнение предлагаю уголовную статью с легких наказанием – штрафом", – рассказал парламентарий, передает ТАСС.
Он также добавил, что за данное нарушение предполагается отнять у депутата мандат.
Ранее в Российской Федерации завершился единый день голосования. Выборы проходили в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирали в 11 субъектах. Еще в четырех субъектах проходили дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
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