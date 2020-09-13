Единый день голосования завершился в РФ

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Единый день голосования завершился в Российской Федерации. Последними в 21:00 по московскому времени закрылись избирательные участки в Калининградской области, передает ТАСС.
По законодательству, Единый день голосования проходит в России во второе воскресенье сентября (в год выборов Госдумы – в третье воскресенье сентября).
В 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции приняли решение выделить два дня на досрочное голосование. Данные меры были необходимы, чтобы не допустить скопления россиян на избирательных участках.
В результате выразить свое волеизъявление люди могли как в основной день голосования – 13 сентября, так и 11-12 сентября.
На фоне географической протяженности страны избирательный марафон начался в ее восточных регионах, когда на большей части территории страны было еще 10 сентября, а закончился в самом западном субъекте – Калининградской области.
Выборы разного уровня в этом году были в 83 регионах за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга. Планируется, что по итогам выборов будет замещено более 78 тысяч мандатов.
Согласно оценке главы ЦИК России Эллы Памфиловой, выборы прошли конкурентно, максимально открыто, а также прозрачно.
В свою очередь в МВД РФ, как сообщил заместитель министра Александра Горового, не зафиксировали нарушений общественного порядка.
Кроме того, 13 сентября довыборы муниципальных депутатов завершились в Москве. Москвичи с постоянной регистрацией на территории данных округов могли отдать свой голос 13 сентября с 08:00 до 20:00 на избирательных участках.
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