Довыборы муниципальных депутатов завершились в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В городе завершилось голосование на дополнительных выборах в советы депутатов муниципальных округов. Жители столицы выбирали народных избранников в районах Марьино и Бабушкинский, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Москвичи с постоянной регистрацией на территории данных округов могли отдать свой голос 13 сентября с 08:00 до 20:00 на избирательных участках.

При этом 11 и 12 сентября люди голосовали удаленно на портале mos.ru. Для участия в голосовании была необходима предварительная регистрация.

Говорилось, что явка на довыборах в Советов депутатов муниципальных округов Бабушкинский и Марьино в Москве составила почти 16% на 15:00.

В дальнейшем избиратели смогут присоединиться к проекту "Миллион призов". В понедельник, 14 сентября, методом случайного отбора определят победителей. Они получат СМС-сообщение с результатами розыгрыша. Аналогичный розыгрыш призов был 12 сентября.

Известно, что победителям предоставят специальные баллы. Потом их можно будет обменять на поощрения. Потратить баллы москвичи смогут в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе, и других местах. Один балл равен одному рублю.

Ранее в России начался Единый день голосования. Выборы высших должностных лиц проходили в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирали в 11 субъектах.