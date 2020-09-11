Процесс онлайн-голосования в Москве проходит в штатном режиме – Венедиктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Процесс онлайн-голосования на муниципальных выборах в Москве проходит в штатном режиме, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Он отметил, что штаб рассчитывает на демонстрацию устойчивости столичной платформы, а также соответствия опросам, которые проводились.

"Надеемся, что это превратится в скучную, банальную процедуру", – отметил Венедиктов.

Он отметил высокую активность тех, кто зарегистрировался на онлайн-голосовании. Ранее Венедиктов сообщил, что явка на электронное волеизъявление по состоянию на 14:00 составила 64%.

Дистанционное голосование на довыборах в Советы депутатов районов Марьино и Бабушкинском началось в 08:00 11 сентября. Оно продлится до 20:00 12 сентября.

Ранее отмечалось, что на электронное голосование на довыборы зарегистрировались свыше 4 тысяч человек. Чуть менее 1,5 тысячи готовы совершить волеизъявление в Бабушинском районе, более 2,5 тысячи – в Марьине.

Сообщалось, что если человек передумает участвовать в онлайн-голосовании, то он сможет отдать свой голос очно на избирательном участке 13 сентября.

Досрочное голосование началось 2 сентября и продлится до 12 сентября. Оно было введено для тех, кто не сможет по уважительным причинам прийти на участок 13 сентября.