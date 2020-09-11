Явка на онлайн-голосование на муниципальных выборах в Москве на 14:00 достигла 64%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Явка на онлайн-голосование на муниципальных выборах в Москве достигла 64%, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Оперативного штаба по наблюдению Алексея Венедиктова.

Данные приведены от 14:00 11 сентября. Венедиктов вспомнил электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ, на котором в конце первого дня явка составила 49%.

В настоящий момент явка на онлайн-голосование составляет 65,55%, исходит из данных штаба.

Дистанционное голосование на довыборах в Советы депутатов районов Марьино и Бабушкинского началось в 08:00 11 сентября. Оно продлится до 20:00 12 сентября.

Ранее отмечалось, что на электронное голосование на довыборы зарегистрировались свыше 4 тысяч человек. Чуть менее 1,5 тысячи готовы совершить волеизъявление в Бабушинском районе, более 2,5 тысячи – в Марьине.

Сообщалось, что если человек передумает участвовать в онлайн-голосовании, то он сможет отдать свой голос очно на избирательном участке 13 сентября.

Досрочное голосование началось 2 сентября и продлится до 12 сентября. Оно было введено для тех, кто не сможет по уважительным причинам прийти на участок 13 сентября.