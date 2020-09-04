Более 4 тыс человек зарегистрировались на онлайн-голосование на довыборах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более четырех тысяч человек зарегистрировались на электронное голосование на муниципальных выборах в округах Марьино и Бабушкинский, рассказал глава общественного штаба по наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов.
По его словам, чуть менее 1,5 тысячи зарегистрировались в Бабушкинском округе и чуть более 2,5 тысячи – в Марьине, сообщает Агентство "Москва".
Досрочное голосование на выборах в Советы муниципальных депутатов началось 2 сентября и продлится до 12 сентября. На нем отдать свой голос могут те, кто не сможет по уважительным причинам прийти на участок 13 сентября, в день голосования.
Один человек может отдать голос за двух кандидатов. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявку до 7 сентября на сайте Общественного штаба.
Ранее председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Юрий Ермолов заявил, что для муниципальных выборов в Москве на полную мощь развернута система избирательных комиссий.
Он отметил, что свой выбор смогут сделать порядка 70 тысяч жителей Москвы.
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