Дезинфекцию школ проведут в столице после муниципальных выборов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве после муниципальных выборов, которые пройдут 13 сентября, специалисты проведут дезинфекцию зданий школ. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента образования и науки.

"Уже 14 сентября, в понедельник, все здания школ будут работать по утвержденному расписанию", – приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

Отмечается, что проведение региональных выборов не отразится на работе столичных школ.

"Досрочное голосование 11 и 12 сентября пройдет только в двух зданиях школ. Здесь учебный процесс для ребят в эти дни незначительно скорректируют", – говорится в сообщении.

Избирательные комиссии в Марьине и Бабушкинском районе работают с 16:00 до 20:00 в будние дни и с 10:00 до 14:00 – в выходные. Адрес комиссии в Марьине – улица Люблинская, дом 159, в Бабушкинском районе – улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1.

Кроме того, москвичи смогут проголосовать дистанционно. Для участия в электронном голосовании необходимо подать заявку до 7 сентября на сайте Общественного штаба. Дистанционное волеизъявление состоится с 08:00 11 сентября до 20:00 12 сентября.

Ранее Мосгоризбирком попросил кандидатов в муниципальные Советы отправить своих наблюдателей в участковые избирательные комиссии. Каждый кандидат может назначить по одному члену комиссии с правом совещательного голоса.

Муниципальные выборы пройдут в Москве в районах Марьино и Бабушкинском 13 сентября. Известно, что 30 избирательных участков в двух районах будут открыты 13 сентября с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.