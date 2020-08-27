МГИК изменил порядок электронного голосования на выборах 13 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) изменила порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на дополнительных выборах депутатов представительных органов местного самоуправления, которые состоятся 13 сентября 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Изменения призваны исключить возможность двойного голосования перед проведением выборов.

Как пояснил председатель Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, сложный график работы начинается со 2 сентября, когда стартует досрочное голосование.

"Со 2 по 7 число, когда избиратели могут голосовать в помещении избирательной комиссии муниципального образования, комиссия одновременно работает с подачей заявлений на ДЭГ. Предлагается, что на этом этапе никаких ограничений для избирателей в смысле того, осуществили ли они свое право на подачу заявления на ДЭГ или нет, никаких ограничений нет. Каждый избиратель может прийти, написать заявление, чтобы проголосовать досрочно", – сказал он.

Предлагается создать электронную версию второго экземпляра списка избирателей. Данные о том, что избиратель проголосовал досрочно, будут отображаться там.

Ермолов объяснил, что всех проголосовавших досрочно исключат из списка, записавшихся на ДЭГ. Граждан, которые в период с 7 по 12 сентября включительно придут на избирательный участок для досрочного голосования, проверят, и если они включены в список ДЭГ, то им не будет предоставлено право досрочного голосования.

В то же время такие избиратели смогут реализовать свое право 13 сентября, придя на участок.

Муниципальные выборы пройдут в Москве в районах Марьино и Бабушкинском 13 сентября. Известно, что 30 избирательных участков в двух районах будут открыты 13 сентября с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.

При этом проголосовать за народного избранника горожане смогут удаленно (11 и 12 сентября). Для этого понадобится полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы. Регистрировать избирателей прекратят 7 сентября в 20:00.