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Город

20 августа, 22:04

Посвященный довыборам в двух столичных округах проект открылся на mos.ru

город власть

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект, который посвящен дополнительным выборам в советы депутатов муниципальных округов Марьино и Бабушкинский, запустили на портале мэра и правительства Москвы. Выборы в двух округах пройдут 13 сентября.

Планируется, что в каждом из округов выберут двух депутатов. Москвичи смогут проголосовать разными способами. Оставить свой голос горожане смогут на участке 13 сентября, досрочно (со 2 по 12 сентября при наличии уважительной причины).

Кроме того, проголосовать за народного избранника люди смогут удаленно (11 и 12 сентября).
Для электронного голосования потребуется полная учетная запись на портале mos.ru. Регистрация избирателей завершится 7 сентября в 20:00.

30 избирательных участков в районах Марьино и Бабушкинский будут открыты 13 сентября с 08:00 до 20:00. В день голосования с собой надо взять паспорт.

В том случае, если по состоянию здоровья избиратель не сможет посетить участок, 13 сентября можно проголосовать дома. Сотрудник избирательной комиссии и наблюдатели придут с переносным ящиком для голосования и бюллетенем.

Ранее говорилось, что все избирательные участки на выборах 13 сентября в столице оснастят КОИБами. Как рассказал председатель МГИК Юрий Ермолов, в Мосгоризбирком обратились избирательные комиссии муниципальных образований Бабушкинский и Марьино.

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