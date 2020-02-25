В голосовании по Конституции могут задействовать портал госуслуг и МФЦ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Рабочая группа по поправкам в Конституцию РФ рассматривает несколько вариантов для проведения общероссийского голосования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Для голосования могут быть использованы портал Госуслуг, МФЦ и дистанционное электронное голосование. Окончательное решение примет Владимир Путин, подписав соответствующий указ.

Во вторник в профильный комитет Госдумы поступили поправки ко второй статье законопроекта об изменении Конституции РФ, где описывается процедура голосования. Поправки внесены депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.

В поправках говорится, что Центральная избирательная комиссия утверждает порядок голосования в трехдневный срок со дня опубликования указа президента. Также ЦИК определяет порядок финансового обеспечения подготовки и проведения голосования, информирует граждан и представителей СМИ.

За ЦИК предлагают закрепить утверждение формы и текста бюллетени для голосования, порядок, доставку и контроль их изготовления. Также избирательная комиссия подводит итоги общероссийского голосования.

Ранее совет Госдумы продлил до 2 марта 2020 года внесение поправок в законопроект об изменениях в Конституцию РФ. Изначально комитет планировал принимать поправки до 14 февраля.

15 января Владимир Путин во время послания Федеральному собранию анонсировал изменение Конституции. В частности, он предложил закрепить в основном документе статус Государственного совета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуру на пост премьер-министра.

Позже была создана рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию. Сопредседателем был назначен глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас. Всего в нее вошли 75 человек из разных сфер, в том числе писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев и другие.

