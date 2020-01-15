Путин создал рабочую группу по изменению Конституции

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева назначены сопредседателями.
Всего в группу вошли 75 человек, представляющие разные сферы. Среди них писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.
Как заявил ТАСС Клишас, установочное заседание рабочей группы впервые пройдет в четверг, 16 января. Первое рабочее заседание состоится на следующий день.
15 января в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством и предложил россиянам проголосовать по предложенному пакету изменений.
В их числе утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны. Также президент заявил о том, что он не против усиления и роли Конституционного суда. Кроме того, он рекомендовал усилить роль Госсовета и губернаторов.
В то же время Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Перед этим Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: