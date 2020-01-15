Путин создал рабочую группу по изменению Конституции

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение об образовании рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения Талия Хабриева назначены сопредседателями.

Всего в группу вошли 75 человек, представляющие разные сферы. Среди них писатель Захар Прилепин, спортсменка Елена Исинбаева, пианист Денис Мацуев, депутаты Госдумы Ирина Роднина и Валентина Терешкова, врач Леонид Рошаль, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский и другие.

Как заявил ТАСС Клишас, установочное заседание рабочей группы впервые пройдет в четверг, 16 января. Первое рабочее заседание состоится на следующий день.

15 января в послании Федеральному собранию Путин заявил, что Конституция должна иметь приоритет над международным законодательством и предложил россиянам проголосовать по предложенному пакету изменений.

В их числе утверждение кандидатуры премьера и министров парламентом страны. Также президент заявил о том, что он не против усиления и роли Конституционного суда. Кроме того, он рекомендовал усилить роль Госсовета и губернаторов.

В то же время Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму. Перед этим Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.