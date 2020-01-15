Путин поручил главам регионов обеспечить детей яслями

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Владимир Путин в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию поручил регионам сделать все возможное для обеспечения детей яслями.

Он рассказал, что из федерального бюджета выделили средства, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 2018 и 2019 годы вместо 90 тысяч таких мест создано всего 78 тысяч.

"Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи, остальные до сих пор не получили образовательные лицензии. Значит, такие ясли не готовы принять детей. Дорогие мои коллеги, нельзя так работать", – заявил российский лидер.

Он призвал губернаторов сделать все возможное, чтобы наверстать этот пробел.

Владимир Путин начал свое выступление перед Федеральным собранием с демографического вопроса. Президент выразил недовольство уровнем рождаемости в стране. Российский лидер подчеркнул, что 2024 году коэффициент рождаемости должен достичь 1,7 вместо нынешних 1,5.