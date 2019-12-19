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Москва 24

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Общество

13:14

Путин заявил о планах распространить программу поддержки семей на Зауралье

власть общество

Фото: Москва 24

Дальневосточную программу поддержки семей планируют распространить на Зауралье, заявил Владимир Путин на своей традиционной пресс-конференции в ответ на вопрос от омских журналистов о демографии и миграции.

Он также не исключил введения там льготной ипотеки, но для этого предложил сначала последить за реализацией программы на Дальнем Востоке.

По словам президента, на Дальнем Востоке депопуляция происходит быстрее всего, поэтому дальневосточный гектар дают не только жителям региона, но и желающим туда переехать, подчеркнул он.

"Однако с программой есть проблемы, где-то не хватает инфраструктуры. Сначала надо наладить дальневосточный гектар, а потом переходить на другие регионы. Нам нужно реализовать планы поэтапно", – заявил российский лидер.

В декабре Дмитрий Медведев подписал программу льготной ипотеки для молодых семей на Дальнем Востоке. Известно, что ставка ипотечного кредитования для таких граждан составит 2%.

По словам премьера, ситуация с жильем в дальневосточных регионах крайне непростая, поскольку рыночная ставка для жителей оказывается слишком высокой. Согласно же новой программе, процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам будет субсидироваться государством до уровня 2% молодым семьям и родителям-одиночкам не старше 35 лет, которые проживают на Дальнем Востоке.

Также премьер-министр уточнил, что подобную льготу можно будет получить единовременно. Такая ипотека должна быть направлена на жилье, предназначенное для личного проживания, а не дальнейшей сдачи его внаем.

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