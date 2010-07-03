В России могут объявить кредитную амнистию с 1 января 2020 года

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Кредитную амнистию предлагают объявить в России с 1 января 2020 года как меру снижения социальной напряженности. Об этом сообщает портал News.ru со ссылкой на документ, поступивший в заксобрание Санкт-Петербурга.
Инициатором нового законопроекта стал депутат Андрей Анохин. Его предложение подразумевает, что с граждан спишут штрафы и пени по потребительским кредитам. К этой категории отнесут также и те займы, которые обеспечены ипотекой. Сроки выплаты основной суммы кредита останутся неизменными.
"В условиях растущего рынка потребительских кредитов (займов) выплата каких-либо компенсаций организациям – кредиторам (займодателям) не предусматривается. Списание долгов по санкциям (неустойкам, штрафам, пеням) не затрагивает основной долг граждан по кредитам (займам) и начисленные проценты за пользование ими", – подчеркнул Анохин.
Депутат уточнил, что розничный кредитный портфель граждан растет, в то время как доходы населения снижаются. На фоне этого процесса расходы на обслуживание займов растут пропорционально. В частности, согласно статистике Банка России, ссудная задолженность физических лиц с просроченными платежами свыше 90 дней увеличилась на 3 процента.
По мнению вице-президента саморегулируемой организации "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александра Морозова, главная причина просрочек – проблемы с финансами. Большинство граждан, попавших в подобную ситуацию, ссылаются на потерю работы или снижение доходов.
Рост закредитованности россиян, в свою очередь, объясняют попытками решить проблемы с жильем и навязанной культурой потребления. По мнению главы центра политэкономических исследований Института нового общества Василия Колташова, люди склонны тратить деньги.
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