Названы причины задолженностей россиян по кредитам

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Главной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, являются проблемы с финансами. Об этом, как передает РИА Новости, рассказал вице-президент саморегулируемой организации (СРО) "Национальная ассоциация профессиональных коллекторов" Александр Морозов.

Он отметил, что большинство граждан, у которых есть просрочка по кредиту, ссылаются на потерю работы, а также снижение доходов. По его словам, таких около 60–70%.



При этом, по словам Морозова, каждый десятый должник является "убежденным неплательщиком", который не хочет выплачивать кредит, надеется на антиколлекторов и считает, что статус банкрота либо решение суда по их обязательству избавят их от долговой нагрузки.

Также специалист рассказал, что причина может крыться в забывчивости, мошеннических действиях и несогласии с суммой долга.

Глава центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов ранее рассказал, что большинство россиян со средним доходом имеют нерешенные проблемы с жильем, поэтому все свои деньги они направляют на покупку недвижимости. При этом не следует упускать из внимания и навязанную культуру потребления. Склонность людей к сбережению вписана лишь в учебники по экономике, однако в реальной жизни многие ведут себя как французские аристократы – тратят и наращивают долги.

В конце октября глава департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова рассказала, что кредитные обязательства есть у половины работающих россиян. Совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6 процента.

Зафиксированный уровень кредитования можно назвать самым высоким как минимум с июля 2012 года. Общая финансовая нагрузка граждан увеличивается с конца 2017 года. Она растет за счет необеспеченного кредитования. Большинство клиентов банков имеют только один кредит – ссуду наличными или ипотеку.