Вице-канцлер Швейцарии внезапно умер в горах

Фото: скриншот видео youtube.com/Der Schweizerische Bundesrat - Le Conseil fédéral suisse - Il Consiglio federale svizzero

Спикер Федерального совета (правительства) и вице-канцлер Швейцарии Андре Симонацци скончался во время похода в горы. Об этом сообщили в пресс-релизе на портале правительства.

Как сказано в сообщении, Симонацци погиб 10 мая. По информации правительства, он потерял сознание в процессе похода и умер.

"Он любил отдых в горах", – уточнили в пресс-релизе.

Симонацци было 55 лет. У него остались супруга и еще трое взрослых детей. Члены правительства и федеральный канцлер выразили искренние соболезнования родственникам погибшего.

