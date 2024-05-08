Умерла жена депутата "Единой России" Анастасия Демина

Фото: vk.com/СВАО.ЕДИНАЯ РОССИЯ

Муниципальный депутат от "Единой России" Анастасия Демина скончалась. Об этом сообщила на странице в соцсети "ВКонтакте" пресс-служба окружного отделения партии Северо-Восточного административного округа Москвы.

По информации пресс-службы, парламентарий умерла 6 мая. Эту же информацию на своей странице в соцсети "ВКонтакте" подтвердил ее супруг Валерий Демин, который является депутатом "Единой России".

"Я правда не могу словами выразить все то, что я чувствую. Скорбь, боль, злость и ощущение пустоты. Милая, моя Настена. Ты была лучшей матерью и нашим солнышком. А сейчас жизнь разделилась на до и после", – написал он.

При этом в сообщении пресс-службы также отметили, что Демина была депутатом, которого волновали проблемы окружающих. В сообщении уточнили, что именно она внесла вклад в развитие СВАО.

"Команда выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей", – заключили в окружном отделении партии "Единая Россия".

