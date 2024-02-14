Умерла мать политика Бориса Немцова Дина

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Мать погибшего в 2015 году политика Бориса Немцова Дина умерла в возрасте 95 лет. Об этом ее внучка Жанна Немцова написала на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня утром не стало моей бабушки Дины Яковлевны Немцовой, мамы моего папы. 03.03.1928 – 14.02.2024", – написала она.

Борис Немцов был губернатором Нижегородской области с 1991 по 1997 год. Работал депутатом Ярославской облдумы, в 1990-х занимал ряд высоких постов в правительстве России. В 2000-х политик перешел в оппозицию.

Был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы. Исполнители убийства получили сроки от 11 до 20 лет тюрьмы.



