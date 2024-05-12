Проезд временно ограничат на нескольких улицах в пяти округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения на некоторое время изменится на нескольких улицах в ЦАО, ВАО, ЗАО, ЮАО и СВАО из-за проведения строительных работ и прокладки инженерных сетей. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Так, с 15 по 26 мая на участке 7-й Парковой улицы от 21 до 23 дома частично перекроют одну полосу, а с 26 мая по 14 июня – еще одну полосу в каждом направлении в районе дома 26. При этом специалисты сделают расширения дороги, поэтому полностью движение не будет ограничено. Однако припарковать машину нельзя будет.

Кроме того, с 15 мая по 7 августа на участке улицы Кубинки от дома 12, корпуса 1 до дома 14 заблокируют проезд для транспортных средств на трех полосах. Однако специалисты решили также сделать расширение на две полосы в каждом направлении для продвижения машин.

При этом с 14 мая по 6 июня нельзя будет проехать по одной из полос на участке 3-го Обыденского переулка в районе дома 1, строения 3. Также с 7 июня по 18 июля возле дома 5 в Соймоновском проезде частично перекроют одну полосу, а еще одну – в районе дома 1 в Курсовом переулке – с 19 июля по 9 августа.

С 15 мая по 30 июня на участках 1-го Дербеневского переулка рядом с домом 3 на Дербеневской улице и в районе дома 7, строения 24 на Дербеневской набережной заблокируют проезд по одной из полос. Более того, на этой территории парковка будет недоступна для москвичей.

Еще одну полосу перекроют на съезде с Ярославского шоссе на проезд Серебрякова с 13 мая до 12 июня.

В связи с этим автомобилистам посоветовали заблаговременно распланировать маршрут и искать пути объезда.

Ранее стало известно, что 12 и 14 мая в Москве запустят экспресс-автобусы и усилят регулярные маршруты до 15 городских кладбищ. Проезд на этих маршрутах будет бесплатный.

