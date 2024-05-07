Временные ограничения для движения транспорта в центре Москвы сняты

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Временные ограничения на дорогах в центре Москвы сняты. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

Движение вновь открыто на следующих участках:

на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади;

на улице Варварке от Старой площади до Большого Москворецкого моста;

на Большом Москворецком мосту от улицы Варварки до Болотной улицы;

на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большого Москворецкого моста;

на Москворецкой улице от Москворецкой набережной до Большого Москворецкого моста;

на Кремлевской набережной от съезда на Боровицкую площадь до Москворецкой набережной;

на Москворецкой набережной от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендовал москвичам отправиться на дачу не 8, а 9 или 10 мая из-за загруженности дорог. Ожидается, что 8 мая вечерний разъезд начнется в 15:00–16:00. Движение будет затруднено на Щелковском и Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также Липецкой и Профсоюзной улицах.

Помимо этого, с 9 по 11 мая ожидается сокращение числа автомобилей в городе на 820 тысяч. Также Дептранс Москвы напомнил про перекрытия 9 мая – в ЦАО и ЮВАО до 13:00.