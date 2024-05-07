ЦОДД посоветовал москвичам выезжать на дачу 9 или 10 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовали москвичам отправиться на дачу не 8, а 9 или 10 мая из-за загруженности дорог. Соответствующие рекомендации опубликованы в телеграм-канале Дептранса.

В связи с сокращенным рабочим днем вечерний разъезд в Москве в среду, 8 мая, начнется с 15:00–16:00. Загруженность дорог оценивается около 5 баллов. Помимо этого, на Щелковском и Варшавском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также Липецкой и Профсоюзной улицах возможны затруднения.

С 9 по 11 мая ожидается, что количество машин в столице сократится на 820 тысяч, дорожная загруженность упадет до 2 баллов, а также не прогнозируется серьезных затруднений при выезде из города.

В ведомстве напомнили про перекрытия 9 мая – в ЦАО и ЮВАО до 13:00.

Кроме того, 8 и 9 мая будет прохладно, дождливо и возможен снег, а к 10 мая температура поднимется до 10 градусов и выглянет солнце.

Возвращаться обратно москвичам порекомендовали 12 мая, так как движение будет типичным для воскресенья, а загруженность – около 3 баллов.

Ранее в Дептрансе сообщили, что 12 мая временно перекроют движение транспорта вблизи кладбищ в некоторых районах Москвы. Ограничения введут с 06:00 до 16:00 на востоке, юго-западе, юге, севере, западе и северо-западе города, а также в ТиНАО.

Запрет будет распространяться на Боровское и Востряковское шоссе от Никулинской до Озерной улицы, на Фестивальную улицу от Ленинградского шоссе до Смольной улицы, на проспект Стратонавтов от Волоколамского проспекта до Тушинской площади и на другие участки.