Несколько маршрутов наземного транспорта изменятся в Москве с 9 мая

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Несколько маршрутов городского транспорта изменятся в Москве с 9 мая, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

В ведомстве отметили, что автобусы маршрутов 42 и 374 объединятся в новый – 274. Также в департаменте заявили об улучшении транспортных связей после открытия станции метро "Пыхтино" и МЦД-4. Между Солнцевом и станцией "Беляево" горожане могут воспользоваться автобусами 752, на улицах Коштоянца и Удальцова – 793. Транспорт по этим направлениям будет ходить чаще.



телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Помимо этого, с 9 мая ожидаются изменения и в Солнцеве:

вместо маршрута 459 – 575 (автобусы пойдут по улице Главмосстроя);

вместо маршрута 518 – 862 (транспорт поедет по всей улице Юлиана Семенова);

вместо маршрутов 689 и 695 – 734 (автобусы будут курсировать по Солнцевскому проспекту);

на улицах 50 лет Октября, Авиаторов и Волынской появится обновленный маршрут 330 до станции МЦД-4 Солнечная.

телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

После открытия новых станций Солнцевской линии метро и МЦД-4 пассажиропоток в районе Боровского шоссе изменился. Поэтому с 9 мая там изменятся маршруты городского транспорта. Теперь автобусы 330 вместо улицы Федосьино поедут до МЦД-4 Солнечная, а вместо маршрута 830 горожане могут воспользоваться с258 5-й микрорайон Солнцева – Улица Федосьино, автобусами 274 и 793 между Солнцевом и Мичуринским проспектом.



телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Ранее сообщалось, что в столице улучшили 28 маршрутов наземного транспорта. Как рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в городе появились новые остановки, а электробусы начали курсировать еще по четырем направлениям. Всего в апреле изменения в работе столичного транспорта коснулись 60 районов Москвы, отметил заммэра.