Электробусы заменили автобусы на маршрутах т59 и 587 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Электробусы заменили автобусы сразу на 2 маршрутах на северо-западе и северо-востоке столицы – т59 и 587. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, на первом маршруте будут каждый день работать 16 машин, а на втором – 4.

"Они сделают поездки жителей 5 районов более комфортными и безопасными. Сегодня инновационная российская техника курсирует на почти 120 маршрутах города", – добавил он.

В пресс-службе напомнили, что т59 соединяет станции метро "Сокол" и "Народное ополчение", а также Серебряный бор. Электробусы маршрута 587 помогут добраться от "Бибирево" до "Лианозово", уточнили там.

Ранее стало известно, что на улицах Москвы работает уже более 1 600 электробусов российского производства. В Мосгортранс за 3 месяца поступило почти 200 новых электробусов, а до конца 2024 года власти ожидают прибытия еще примерно 600 единиц транспорта.