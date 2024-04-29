Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В Москве улучшили 28 маршрутов городского транспорта, рассказал заммэра Максим Ликсутов. По его словам, в столице появились новые остановки, а электробусы начали курсировать еще по четырем направлениям.

"В апреле мы внесли улучшения в работу наземного городского транспорта в 60 районах Москвы. На маршруты Т43, Т65, Т59 и № 587 вышло больше 40 современных российских электробусов", – уточнил он.

Маршрут С949 теперь следует до деревни Ямонтово. У пассажиров появилась возможность быстрее добираться до Щербинки. Электробусы запустили по маршруту Т43, а также они стали чаще останавливаться на Ленинградском и Пятницком шоссе, речь идет о маршрутах № 400, 400К и 400Т.

На сегодняшний день свыше 1,6 тысячи электробусов курсируют по 120 направлениям, резюмировал Ликсутов.

Ранее Дептранс сообщил, что в парки Мосгортранса за 3 месяца поступило почти 200 новых электробусов, а до конца текущего года ожидается прибытие еще около 600.

Сергей Собянин заявлял, что к 2030 году по маршрутам Москвы будут курсировать более пяти тысяч электробусов.

