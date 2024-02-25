Собянин: к 2030 году в Москве будет ходить 5,3 тыс электробусов

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 5 тысяч электробусов будут курсировать по маршрутам в Москве к 2030 году. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"К 2030 году в столице будет ходить 5 300 электробусов. В течение шести лет по новой транспортной программе Москвы город получит еще 3 800 инновационных машин, только до конца этого года – 800", – говорится в его публикации.

Градоначальник отметил, что главное преимущество электробусов заключается в том, что это экологичный транспорт. По словам мэра, в перспективе они заменят автобусы.

Собянин подчеркнул, что электробусы обеспечивают тихую и комфортную поездку. Кроме того, в транспортных средствах последних поставок предусмотрен электроотопитель и система освещения, которая адаптируется к окружающим условиям. Также электробусы стали ходить без подзарядки почти в два раза больше – 80 километров вместо 40–50 километров.

Мэр обратил внимание, что этот уникальный вид транспорта производится в России. В течение 15 лет производитель обеспечивает его обслуживание.

В настоящее время в Москве ходят свыше 1 470 электробусов в 10 округах столицы, подытожил Собянин.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что более 30 электробусов поступило в парки Мосгортранса с начала 2024 года.

Он напомнил, что с 2022 года в Москве открыли 3 современных парка: "Красная Пахра", "Митино" и "Салтыковка". Кроме того, с начала года электробусы начали курсировать по маршрутам в районах Нагатино-Садовники и Печатники.



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