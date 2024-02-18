Автобусный парк "Очаково" перешел на электронные путевые листы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Автобусный парк Мосгортранса "Очаково" перешел на электронные путевые листы, благодаря чему водители будут выходить на маршруты еще быстрее. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, площадка "Очаково" обслуживает свыше 260 автобусов на 39 маршрутах, которые работают в ЗАО, ЮЗАО, ТиНАО, ЦАО и ЮАО.

В будние дни на этих маршрутах пассажиры совершают около 120 тысяч поездок. В автобусном парке начнут ежедневно создавать до 400 электронных путевых листов, уточнили в ведомстве.

"Переход на электронные путевые листы для водителей автобусов и электробусов уменьшает нагрузку на сотрудников, и они могут полностью сосредоточиться на своих основных обязанностях – комфортно и безопасно перевозить пассажиров", – сказал Ликсутов.

В прошлом году стало известно, что электробусный парк в Митине полностью перевели на электронные путевые листы для водителей. В Дептрансе рассказали, что в мобильном приложении хранится информация о результате медицинского осмотра, маршруте и техническом состоянии электробуса. Отказ от бумаги снижает влияние на экологию.

"Мой район. Навигатор": Собянин открыл электробусный парк "Салтыковка" в Новокосине