Экологичные электробусы начали курсировать по еще четырем маршрутам в Москве

Фото: transport.mos.ru

Еще по четырем городским маршрутам начали курсировать экологичные электробусы, в рабочие дни на этих направлениях совершаются 15 тысяч поездок. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, маршруты 142, 807 и 974 в ЮЗАО, ЗАО и ВАО полностью перешли на электробусы. Кроме того, инновационный транспорт российского производства частично заменил автобусы на маршруте 104 в ЗАО.

"Сегодня Москва – № 1 в Европе по количеству этого инновационного транспорта: в городе уже более 1 300 таких машин. До конца 2024 года получим в общей сложности 1 200 электробусов от крупнейших российских производителей ПАО "КАМАЗ" и "Группы ГАЗ", – поделился Ликсутов.

Ранее вице-мэр рассказал, что на магистральный маршрут м9 вышли электробусы, они будут курсировать по линии вместе с автобусами. Позже последние заменят на экологичный транспорт, заявил Ликсутов.

В Москве электробусы вышли на магистральный маршрут м9