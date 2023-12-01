Некоторые выходы на станции метро "Домодедовская" закрыли по 1 марта

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Некоторые выходы и переходы на станции метро "Домодедовская" частично или полностью закрыли до марта следующего года. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве уточнили, что это связано с проведением работ по обновлению облицовки.

"С 30 ноября по 1 марта 2024 года на станции "Домодедовская" поочередно закроют на ремонт выходы: № 2–3 полностью, № 1 и подуличный переход южного вестибюля – частично, № 8–9 –полностью, № 7 и подуличный переход северного вестибюля – частично", – уточняется в публикации.

Департамент принес извинения пассажирам за доставленные неудобства и призвал заранее продумывать свой маршрут.

Ранее стало известно, что вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии (выходы № 1–2) в утренние часы будет работать только на выход до 21 декабря.

Изменения связаны с ремонтом одного из эскалаторов и увеличенным пассажиропотоком. Для входа гражданам рекомендовали пользоваться станцией "Октябрьская" Калужско-Рижской линии (выход № 3) и выбирать альтернативные маршруты заблаговременно.



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