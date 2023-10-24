Режим работы вестибюля станции "Октябрьская" Кольцевой линии изменится до 21 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вестибюль станции "Октябрьская" Кольцевой линии (выходы № 1–2) в утренние часы будет работать только на выход до 21 декабря. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Это связано с ремонтом одного из эскалаторов и увеличенным пассажиропотоком. Для входа пассажирам посоветовали пользоваться станцией "Октябрьская" Калужско-Рижской линии (выход № 3) и выбирать альтернативные маршруты заранее.

Кроме того, в сообщении извинились за доставленные неудобства и напомнили, что узнать о ремонтах в столичном метрополитене можно в мобильном приложении "Метро Москвы" и на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что выход № 1 станции "Киевская" Кольцевой линии Московского метрополитена закрыт до 31 декабря 2023 года. На указанной станции проводится капитальный ремонт лестницы. Пассажирам для входа и выхода порекомендовали пользоваться выходом № 2.

До этого начался ремонт эскалатора на станции "Белорусская" Кольцевой линии. Работы на станции планируется завершить к 29 декабря. Подчеркивалось, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок.

Дептранс опроверг информацию о планах закрыть станцию "Алексеевская"