Эскалатор на "Белорусской" Кольцевой линии метро отремонтируют к 29 декабря

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Ремонт эскалатора на станции "Белорусская" Кольцевой линии столичного метро закончат к 29 декабря. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок", – указывается в сообщении ведомства.

Ремонт ведущего к выходам № 2 и № 3 эскалатора начался 11 октября, уточняет Дептранс. С этого вестибюля можно выйти к Бутырскому Валу, Лесной улице, а также Заставному переулку.

Ранее на станции "Белорусская" в переходе между Кольцевой и Замоскворецкой линиями проводился плановый ремонт одного из эскалаторов. Он был закрыт с 11 июля до 1 сентября 2023 года.

Кроме того, в начале октября на Белорусском вокзале открыли южный павильон и пешеходный тоннель. Теперь ими могут пользоваться пассажиры МЦД-1 и МЦД-4, а также отправляющиеся и прибывающие на вокзал из аэропорта Шереметьево. Все выходы оборудованы эскалаторами и лифтами.

Новости часа: 17 станций метро откроют в Москве до 2026 года