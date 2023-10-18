Выход со станции "Киевская" Кольцевой линии метро будет закрыт до 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выход № 1 станции "Киевская" Кольцевой линии Московского метрополитена закрыт до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве добавили, что на указанной станции проводится капитальный ремонт лестницы. Пассажирам для входа и выхода порекомендовали пользоваться выходом № 2.

Ранее Дептранс Москвы сообщал о начавшемся ремонте эскалатора на станции "Белорусская" Кольцевой линии. Работы на станции планируется завершить к 29 декабря. В департаменте подчеркнули, что своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок.

Также транспортное ведомство в начале октября опровергло сведения о закрытии на год станции "Алексеевская" Калужско-Рижской линии метро якобы из-за замены эскалаторного комплекса.