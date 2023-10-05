Дептранс опроверг информацию о закрытии станции метро "Алексеевская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сведения о закрытии на год станции "Алексеевская" Калужско-Рижской линии метро являются недостоверными. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Ранее в Сети появилась информация о том, что станцию якобы закроют на год из-за работ по замене эскалаторного комплекса.

"Информация о закрытии станции "Алексеевская" <...> в 2023 году для замены эскалаторного комплекса не соответствует действительности", – говорится в сообщении Депатранса.

Ранее на Белорусском вокзале в Москве открыли южный турникетный павильон и пешеходный тоннель. Они обеспечивают выходы к трем новым платформам, построенным к запуску МЦД-4.

