Пешеходный тоннель и южный павильон для МЦД открыли на Белорусском вокзале

Фото: телеграм-канал "Московская железная дорога"

Южный турникетный павильон и пешеходный тоннель открыли на Белорусском вокзале в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги.

Отмечается, что они обеспечивают выходы к трем новым платформам, построенным к запуску МЦД-4. При этом использовать новую инфраструктуру могут не только пассажиры МЦД-1 и МЦД-4, но и отправляющиеся и прибывающие на вокзал из аэропорта Шереметьево.

В сообщении подчеркнули, что все выходы оборудованы эскалаторами и лифтами для удобства граждан, в том числе маломобильных.

Ранее строительство подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями МЦД-2 завершилось в районе Покровское-Стрешнево. Он связал Волоколамское шоссе и 1-й Тушинский проезд.

До этого стало известно, что путепровод, который соединяет улицы 800-летия Москвы и Инженерную, готов почти на треть. Срок реализации назначен на август 2024 года.

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