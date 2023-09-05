Пешеходный переход под путями МЦД-2 связал Волоколамское шоссе и 1-й Тушинский проезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Строительство подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями МЦД-2 завершилось в районе Покровское-Стрешнево. Он связал Волоколамское шоссе и 1-й Тушинский проезд. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Инженерная инфраструктура железнодорожного транспорта столицы регулярно обновляется и пополняется новыми объектами", – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что переход расположен по адресу 1-й Тушинский проезд, владение 19. Его протяженность – 61 метр. С обеих сторон специалисты установили лифты грузоподъемностью в тысячу килограммов и сделали лестничные сходы со съездами для детских колясок шириной 1,1 метра. Сооружение адаптировано для маломобильных пешеходов.

Отмечается, что работники также провели все необходимые инженерные коммуникации, оборудовали технические помещения, в частности щитовую ГБУ "Гормост", диспетчерскую, насосную, щитовые снегоудаления, машинные для лифтов. Территорию, прилегающую к переходу, благоустроили.

По результатам проверки оформили заключение о том, что построенный объект соответствует утвержденному проекту, уточнил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Всего было проведено 14 проверок с участием специалистов подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве. Чтобы оценить качество стройматериалов и возводимых конструкций, они выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований, заключил он.

На сайте напомнили, что в Москве проходит подготовка к открытию четвертого диаметра, который свяжет более 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья.

Ранее сообщалось, что путепровод, который соединяет улицы 800-летия Москвы и Инженерную, готов почти на треть. Срок реализации назначен на август 2024 года.

До этого стало известно, что строительство пяти крупных объектов транспортной инфраструктуры Москвы завершат до конца 2023 года. В них вошли развязки, магистрали и путепроводы.

"Мой район. Навигатор": мост соединит набережные Пресненскую и Тараса Шевченко