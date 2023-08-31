Пять крупных транспортных проектов запустят в Москве до конца года

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Строительство пяти крупных объектов транспортной инфраструктуры Москвы завершат до конца 2023 года. В них вошли развязки, магистрали и путепроводы, сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

"До конца года мы планируем закончить ряд крупных транспортных проектов. Например, это два участка Южной рокады: от улицы Марьинский Парк до Московской кольцевой автомобильной дороги и первый этап на транспортной развязке на МКАД с улицей Верхние Поля", – отметил он.

Также планируется запустить движение на Дмитровском путепроводе после его реконструкции и на участке от улицы Хачатуряна до Дубнинской под путями первого Московского центрального диаметра. Данный проект реализуется совместно с Российскими железными дорогами.

"Еще один важный для города проект – развязка на МКАД и Липецкой улице. Старая конфигурация развязки создавала немало проблем автомобилистам на юге Москвы. Первый этап строительства развязки мы также завершим в этом году", – уточнил глава департамента.

Загрутдинов указал, что в этом году планируется ввести в эксплуатацию свыше 70 километров дорог, 33 искусственных сооружения и 19 пешеходных переходов.

"По состоянию на сегодняшний день построено 28 километров дорог, в том числе 11 искусственных сооружений и три пешеходных перехода", – заключил он.

Ранее стало известно, что специалисты комплекса городского хозяйства заменили примерно 85% асфальта на Третьем транспортном кольце. Самыми крупными оказались участки дорог от Тульской эстакады до улицы Вавилова, в районе Спартаковской площади, площади Проломная Заставка и на Беговой улице. Одной из причин ремонта стала колейность, которая появляется в связи с интенсивным движением и резкими перепадами температур.

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