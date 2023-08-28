Около 85% дорожного покрытия заменили на Третьем транспортном кольце

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты комплекса городского хозяйства заменили примерно 85% асфальта на Третьем транспортном кольце. Об этом рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в надлежащем состоянии уделяется особое внимание. В этом году проводим масштабные работы на Третьем транспортном кольце – второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали", – подчеркнул он.

Покрытие заменили на 12 участках, площадь которых составляет 341 тысячу квадратных метров. Самыми крупными оказались участки дорог от Тульской эстакады до улицы Вавилова, в районе Спартаковской площади, площади Проломная Заставка и на Беговой улице.

Одной из причин ремонта является колейность, которая появляется в связи с интенсивным движением и резкими перепадами температур.

"Она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения", – уточнил Бирюков.

Всего в этом году специалисты заменят более 23 миллионов квадратных метров дорожного покрытия. Для укладки асфальта они применяют асфальтобетонные смеси, которые выпускаются на 10 столичных заводах.

Ранее сообщалось, что дороги столицы промыли специальным шампунем, который удаляет мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Специальный концентрированный шампунь помогает избавиться от грязи и пятен на дорогах, с которыми не справляется обычная вода. Отмечается, что это средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды.

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