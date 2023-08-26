В Москве помыли дороги и тротуары с шампунем

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Дороги столицы промыли специальным шампунем, которые удаляет мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы в своем телеграм-канале.

"Сегодня провели промывку со специальным средством всех асфальтобетонных и плиточных покрытий дорог на всю ширину проезжей части, прилегающих парковок, тротуаров и дворовых территорий. Работы провели в два этапа: сначала промывка с моющим средством, затем - обильная мойка водой", – отмечается в сообщении.

Специальный концентрированный шампунь помогает избавиться от грязи и пятен на дорогах, с которыми не справляется обычная вода. Отмечается, что это средство совершенно безопасно для людей и окружающей среды.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва остается самым зеленым мегаполисом мира. Благодаря реализации различных экологических проектов воздух в городе за последние годы стал вдвое чище. Мэр напомнил, что в Москве за последние годы создали или благоустроили в общей сложности порядка тысячи парков, тысячи дворов, 500 улиц и общественных пространств.

До этого сообщалось, что специалисты промыли подземный пешеходный переход на Тверской улице. В рамках подготовки к Дню города будет промыто и приведено в порядок около двух тысяч сооружений. Кроме переходов, в столице очищают и другие объекты городской инфраструктуры, а именно мосты, путепроводы и дорожные тоннели.