Собянин: Москва – самый зеленый мегаполис мира

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Москва остается самым зеленым мегаполисом мира, а благодаря реализации различных экологических проектов воздух в городе за последние годы стал вдвое чище. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая на деловой сессии Московского урбанистического форума в "Зарядье".

"Нам предрекали ужасную экологическую катастрофу. Благодаря тому, что мы занимались экологическим транспортом, наведением порядка на дорогах, созданием новой экологической среды в наших парках, скверах, улицах, очисткой рек и маленьких речек, это дало поразительный эффект", – сказал мэр.

Он напомнил, что в Москве за последние годы создали или благоустроили в общей сложности порядка тысячи парков, тысячи дворов, 500 улиц и общественных пространств.

"Городская среда – это то, что у нас с вами за порогом нашего дома. <...> Это часть нашей жизни", – отметил градоначальник и подчеркнул, что "превращение хаоса в благоустроенный комфорт" является одной из важнейших задач столичных властей.

Ранее в Западном Дегунине на севере Москвы завершилось благоустройство Базовского сквера, через который местные жители обычно проходят к станции Грачевская. Там создали современное общественное пространство с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивными площадками и местами для отдыха.

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