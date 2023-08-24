Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ "Нагатинский Затон"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Пешеходная набережная появится возле станции метро "Нагатинский Затон" на юге Москвы. Она станет продолжением существующей Коломенской набережной, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

"В марте первых пассажиров приняла станция метро "Нагатинский Затон". <...> К открытию станции мы провели благоустройство прилегающей территории, которая стала комфортной и безопасной пешеходной зоной. А в недалеком будущем возле станции метро <...> будет создана новая пешеходная набережная", – написал мэр.

Он отметил, что перед этим будет построен 220-метровый пешеходный мост в форме полумесяца через затон, который свяжет станцию метро с улицей Речников. Также планируется создать внутриквартальный проезд и реконструировать Коломенскую улицу. На последней предусмотрят парковочные места, оборудуют современные остановки общественного транспорта. В районе пересечения с Коломенской набережной появится разворотное кольцо для автобусов.

После этого благоустройство пройдет на территории площадью 2,3 гектара, расположенной вдоль Москвы-реки и ее затона. Там предусмотрят пешеходные и велосипедные дорожки, создадут смотровые площадки с лавочками и шезлонгами, а также построят амфитеатр для мероприятий. В конце работ на территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

"В результате местные жители получат еще одно классное место для отдыха и прогулок", – подытожил градоначальник.

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