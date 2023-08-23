Спортивный кластер появится в Сокольниках возле станции БКЛ

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Многофункциональный спортивный кластер создадут в столичном районе Сокольники в рамках благоустройства территории, прилегающей к одноименной станции Большой кольцевой линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем масштабные работы по благоустройству <...> В этом году в ходе третьего этапа приводим в порядок территорию в районе дома № 14 на улице Гастелло, там завершается обустройство спорткластера", – сказал вице-мэр, напомнив, что в прошлые годы специалисты привели в порядок несколько улиц, обустроили пешеходные маршруты к метро.

Бирюков напомнил, что территория, на которой расположится спорткластер, находится на пути от станции метро "Сокольники" до набережной Яузы. Там достаточно плотная жилая застройка, поэтому и было решено обустроить в этом районе спортивную зону для горожан разных возрастов.

К настоящему времени специалисты уже оборудовали на указанной территории скейт-парк и памп-трек, разбили газон, установили лавочки и уличное освещение. Далее им предстоит обустроить площадку для игры в стритбол и зону для воркаута. В детской части кластера появится стенка с горками и качелями.

Ранее в Западном Дегунине на севере Москвы завершилось благоустройство Базовского сквера, через который местные жители обычно проходят к станции Грачевская. Там создали современное общественное пространство с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивными площадками и местами для отдыха.

