В Москве завершили благоустройство Базовского сквера в Западном Дегунине

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Специалисты завершили мероприятия по благоустройству Базовского сквера в Западном Дегунине, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Он располагается недалеко от жилых домов, образовательных учреждений и больницы. Через сквер местные жители проходят к железнодорожной станции Грачевская.

"По просьбам местных жителей здесь создали современное комфортное общественное пространство с пешеходными и велосипедными дорожками, спортивными площадками, уютными местами для отдыха", – говорится в сообщении.

В рамках работ специалисты провели ремонт на тротуарах и проложили новые пешеходные маршруты, вдоль которых обустроили лавочки. Установили игровые площадки для детей разных возрастов и спортивные зоны с тренажерами.

Кроме того, на территории появились две новые площадки для выгула собак. Вместе с этим работники высадили более 20 деревьев, разбили цветники.

Ранее сообщалось, что на пешеходной части Ладожской улицы приступили к созданию комфортного общественного пространства. Работы стартовали на территории улицы от дома № 1/2 до дома № 9. Их организовали в рамках благоустройства территории около Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.

Благоустройство студквартала в районе МГТУ им Баумана выполнено на три четверти