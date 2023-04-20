Почти два десятка московских жилых дворов обустроили методом соучаствующего проектирования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 20 дворовых территорий благоустроили в Москве методом соучаствующего проектирования, который подразумевает учет мнений горожан, органов местного самоуправления, проектных и сервисных организаций. Об этом рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"За последние несколько лет с помощью метода соучаствующего проектирования были подготовлены концепции и проекты 17 дворовых территорий и двух общественных пространств в Зеленограде, районах Кунцево, Марьино, Отрадное, Строгино, Ховрино, Черемушки и некоторых других", – сказала она.

Княжевская объяснила, что в рамках соучаствующего проектирования собираются мнения, пожелания и ожидания относительно концепции развития территории, а затем их соотносят с действующими градостроительными нормами. В настоящее время эта практика применяется не только госзаказчиками, но и частными компаниями.

Ранее в Москве стартовало благоустройство Воробьевской набережной. Это станет одним из завершающих этапов воссоздания природного и спортивного кластера "Воробьевы горы". На набережной появятся зоны для отдыха и занятий спортом у воды, увеличится длина пеших маршрутов.

