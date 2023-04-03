Собянин рассказал о планах благоустройства Ленинского проспекта

Фото: телеграм-канал "Город Москва"

В этом году в столице продолжится комплексное благоустройство Ленинского проспекта, начатое несколько лет назад, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, в результате работ сохранится привычный облик исторической части проспекта. В то же время там появится больше зелени и качественное освещение, пешеходная зона станет удобнее, будут отремонтированы водосточные сети.

На прилегающих к проспекту дворах обновят две детские и одну спортивную площадки, а также оборудуют в парке "Надежда" новую собачью площадку с полосой препятствий и специальным оборудованием для дрессировки.

Мэр напомнил, что в 2020–2021 годы привели в порядок периферийную часть от улицы Кравченко до МКАД, в 2022 году – головной участок от центра до Университетского проспекта. Теперь благоустроят участок от Университетского проспекта до улицы Кравченко. В частности, работы проведут в парке 40-летия ВЛКСМ, на улицах Кравченко, Крупской и Новаторов.

Работы запланированы на 2023–2024 годы и будут проведены в увязке с завершением строительства станций "Новаторская" и "Вавиловская" новой Троицкой линии метро. В результате на Ленинском проспекте станет очень уютно и безопасно.

Ранее Собянин рассказал о будущем Воробьевской набережной, которая является одним из самых важных объектов благоустройства 2023 года. По его словам, с одной стороны, она станет 37-й набережной Москвы-реки, которые привели в порядок за последние годы, создав многокилометровые прогулочные маршруты. С другой стороны, это логичное продолжение возрождения спортивного кластера Воробьевых гор, которое постепенно выходит на финишную прямую.



Собянин отметил, что проект благоустройства состоит из двух самостоятельных частей – набережной и Аллеи Славы вдоль улицы Косыгина. Для любителей бега там сделают специальную дорожку с комфортным покрытием – пружинящим и травмобезопасным. Для тех, кто предпочитает кататься, создадут двухстороннюю велороллерную трассу. Кроме того, удобнее и разнообразнее станут пешие прогулки. Длина пеших маршрутов на склонах Воробьевых гор вырастет почти на три километра.



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