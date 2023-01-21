Собянин рассказал о новых образовательных объектах столичного района Некрасовка

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как проходит развитие района Некрасовка в столице. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Градоначальник напомнил, что сейчас в районе уже есть метро, проводится благоустройство дворов и парков. Кроме того, развивается социальная инфраструктура.

"Готовятся к открытию детский сад и школа в 17-м квартале. Уже в этом году эти современные, комфортные и красивые образовательные учреждения примут своих первых воспитанников", – заявил мэр.

Детский сад располагается на улице Маресьева. Трехэтажное здание рассчитано на 275 мест (суммарно 11 групп). Для воспитанников подготовлены раздевалки, игровые, спальни и помещения для занятий музыкой и физкультурой.

Школьный корпус для старшеклассников, рассчитанный на 350 мест, сдали в эксплуатацию на улице Маршала Еременко. Здание площадью 6.5 тысячи квадратных метров построено по индивидуальному проекту. Здесь предусмотрены зоны отдыха, обеденный зал с пищеблоком, современные кабинеты и лабораторно-исследовательский комплекс вместе с ИТ-полигоном.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытии школы на 550 учеников с дошкольным отделением для 200 детей в поселении Сосенском ТиНАО. Градоначальник подчеркнул, что власти столицы напоминают инвесторам, строящим жилые комплексы, об обязательствах по обеспечению социальных объектов в новых районах.

Собянин рассказал об открытии двух новых образовательных учреждений в ТиНАО

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