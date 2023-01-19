Собянин рассказал об открытии образовательного комплекса и детсада в поселении Сосенском

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал об открытии школы на 550 учеников с дошкольным отделением для 200 детей в поселении Сосенском ТиНАО.

Он отметил, что здание учебного учреждения построено по индивидуальному проекту. В нем созданы все условия для безопасности и комфорта дошколят и учеников. Кабинеты и иные помещения школы приспособлены для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В центральной зоне обустроен атриум, который может быть переформатирован под шоу-рум, лекторий, кинотеатр или концертный зал.

Также в школе оборудованы мастерские и медиалаборатория, в которой у учеников будет доступ к студии звукозаписи, помещению для видеосъемки и компьютерному классу. Кроме того, в учреждении есть помещение с 3D-принтерами, лазерными резаками и другим оборудованием, необходимым для изучения физики, технологий и промышленного дизайна.

Мэр столицы обратил внимание на то, что в Сосенском также открыли новый детский сад на 220 детей. Он расположен на улице Малое Понизовье. Там созданы все условия для развития детей. В детсаде есть пространство для кружков, занятий музыкой и физкультурой.

"Мы внимательно следим за тем, чтобы застройщики, возводящие новые жилые комплексы, не забывали о своих обязательствах по строительству объектов социальной инфраструктуры, в первую очередь – школ и детских садов", – заключил Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о планах развития социальной инфраструктуры ТиНАО до 2026 года. По его словам, в период с 2023 по 2026 год в ТиНАО планируют построить 20 детских садов и школ более чем на 2 тысячи детей. Там же планируют возвести 7 культурно-досуговых учреждений.

Кроме того, в ТиНАО построят 6 поликлиник по московскому стандарту, стационар на 180 мест и лучевой корпус при многопрофильном клиническом центре в Коммунарке.

Собянин: в ближайшие годы за счет бюджета города в ТиНАО будет построено 33 соцобъекта

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!