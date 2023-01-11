Здание детского сада ввели в эксплуатацию в деревне Ватутинки ТиНАО

Фото: пресс-служба департамента строительства Москвы

В деревне Ватутинки в ТиНАО ввели в эксплуатацию здание детского сада площадью 4,8 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Введено в эксплуатацию здание детского сада на 350 мест в деревне Ватутинки в Новомосковском округе Москвы", – сообщил Загрутдинов.

В дошкольном учреждении образуют 14 групп. Залы детского сада оснащены необходимым для дошкольного образования оборудованием и предусматривают удобства для маломобильных граждан. Также в учреждении есть бассейн, спортивный и музыкальный залы.

Загрутдинов добавил, что в настоящее время в Ватутинках также ведется строительство школы на 1 200 человек. В Щаповском возводят образовательный комплекс со школой и детским садом на 800 и 150 мест соответственно.

За 2022 год в Москве построили и ввели в эксплуатацию 19 школ и 31 детский сад. Практически за год застройщики сдали детских садов в два раза больше, чем в 2021 году. В новых образовательных учреждениях смогут учиться 12,6 тысячи школьников и около 6 тысяч дошкольников.

Общая площадь введенной в эксплуатации недвижимости в Москве в 2022 году составила около 12,2 миллиона квадратных метров. Показатель оказался выше запланированного на 43%. Порядка 6,3 миллиона квадратных метров составили жилые дома.



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