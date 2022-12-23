В Москве с начала 2022 года построено 50 школ и детсадов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишин

С января по середину декабря 2022 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 19 школ и 31 детский сад, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что за 11 с половиной месяцев текущего года застройщики сдали вдвое больше детских садов, чем за аналогичный период прошлого года.

"В соответствии с задачами, которые ставит перед нами город, новые кварталы должны более интенсивно обеспечиваться всей необходимой инфраструктурой", – приводит слова Бочкарева портал мэра и правительства Москвы.

В новых образовательных учреждениях смогут учиться 12,6 тысячи школьников и около 6 тысяч дошкольников. Бочкарев добавил, что более 70% объектов возвели за счет средств инвесторов.

Так, в жилых кварталах ТиНАО в рамках реализации инвесторских проектов построили 10 детских садов и три школы. В поселении Десеновском появилась школа-гигант на 1 375 мест. В Коммунарке построили школу "Энергия" на 1 325 учеников, а в поселении Сосенском возвели образовательный центр "Холст", где смогут обучаться 825 детей.

Помимо этого, школьные здания возвели в новых кварталах районов Орехово-Борисово Южное, Южное Бутово, Лефортово, Кунцево, а также Зеленограде.

За счет средств городского бюджета были возведены дополнительные корпуса для школы № 2055 имени героев Советского Союза Анатолия Живова и Юрия Костикова в Пресненском районе столицы и для школы № 1252 имени Сервантеса в районе Сокол.

Для школы в селе Красная Пахра Троицкого административного округа было построено новое здание со спортивным ядром и футбольным полем. В Некрасовке и Южнопортовом районе сдали в эксплуатацию три новых детских сада.

Как рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко, здания проектируются с учетом современных стандартов.

"Их отличает удобное зонирование помещений, а также функциональное наполнение: спортивные залы с душевыми, ИТ-полигоны и лабораторно-исследовательские комплексы для изучения естествознания", – сообщил он.

По словам Войстратенко, в этом году были оформлены разрешения для строительства 22 школьных и 22 дошкольных зданий общей площадью более 446 тысяч квадратных метров. Образовательные учреждения рассчитаны более чем на 25 тысяч мест.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Люблино ввели в эксплуатацию школу на 1 150 мест. Площадь здания составляет почти 20 тысяч квадратных метров. Учебное заведение откроется 1 сентября 2023 года.

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