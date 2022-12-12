Детсад построили в ТиНАО по программе стимулирования создания рабочих мест

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В поселении Рязановском в ТиНАО построили детский сад в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, заявил заммэра Владимир Ефимов. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"В этом году мы подписали соглашение с застройщиком о строительстве детского сада и школы в поселении Рязановском в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда. На данный момент девелопер завершил возведение первого объекта и получил заключение о его соответствии установленным требованиям", – сказал он.

По словам Ефимова, детский сад площадью 3,7 тысячи квадратных метров рассчитан на 275 воспитанников. Он будет передан городу после выдачи разрешения на ввод здания в эксплуатацию. Также в Рязановском построят школу площадью 16,9 тысячи квадратных метров, которая, как и детсад, войдет в состав жилого квартала "Алхимово". Реализация проекта позволит создать 178 рабочих мест.

Отмечается, что для каждой детсадовской группы в здании предусмотрен блок помещений с раздевалкой, буфетом, игровой и спальней. Также в нем оборудован музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружковых занятий и медблок. На территории детсада сформированы прогулочные площадки с игровым оборудованием и навесами, а также спортивная зона.

Глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда инвесторы стремятся комплексно развивать городские территории.

"Девелоперы активно строят не только офисные или промышленные объекты, но и детские сады и школы. В ближайшие годы благодаря программе в разных районах Москвы появится 40 образовательных объектов. Инвестиции в реализацию проектов превысят 39 миллиардов рублей. После сдачи объектов в эксплуатацию там смогут работать более 3,2 тысячи человек", – сказал он.

По словам руководителя проекта "Алхимово" Кирилла Кондратенко, создание новых рабочих мест в жилом квартале будет осуществляться не только за счет строительства образовательных учреждений, но и открытия торговых объектов на первых этажах новостроек, а также возведения многофункционального торгового центра. Он уточнил, что всего планируется создать порядка 900 рабочих мест.

Ранее в столичном районе Люблино ввели в эксплуатацию школу на 1 150 мест. В школе есть специализированные учебные помещения, многофункциональная библиотека и медиатека с местами для индивидуальных и групповых занятий, коворкингом для учителей, а также помещения для дополнительного образования.

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